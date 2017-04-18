Erzincan'da, 41. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Erzincan Belediyesi Kültür Evi arkasında düzenlenen Turizm Haftası programına, Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, 8'ncisi düzenlenen yöresel yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Kutlamalarda ilçelerdeki yöresel ürünleri tanıtan stantlar açıldı. Stantlarda ilçelere özgü yöresel yiyecek, kıyafet ve kültürel faaliyetler tanıtılırken, stantları ziyaret eden davetlilere ikramlarda bulunuldu.



Turizm Haftası, 22 Nisan Cumartesi gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.