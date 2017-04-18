Niğde'de 41. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Niğde Müze Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, 2017'in ilk üç ayında kenti 26 bin 781 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.



Türkiye'de en hızlı gelişen hizmet sektörleri arasında yer alan turizm konusunda toplumda farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turizm bilincini hareketlendirmek gerektiğini anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:



"Her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde çeşitli etkinliklerle Turizm Haftası kutlanmaktadır. Son yıllarda ülkemiz turizm alanında büyük gelişmeler kaydetmiş ve yıllar içerisinde ülkemizi ziyaret eden turist sayısı artmıştır. Sayısız medeniyete kucak açmış çok sayıda kültürü barındıran ülkemizin doğal güzellikleri alternatif turizm faaliyetleri ile ziyaretçilerine güzel bir dinlenme imkanı sunmaktadır. Amacımız Niğde'yi turizmde hak ettiği yere çıkarmaktır. Ülkemizin turizmde genel olarak kat ettiği gelişmeyi Niğde'de de yaşamak ve yaşatmak istiyoruz."



Artık turizmin deniz, kum ve güneş üçlüsü olarak ele alınmadığını kaydeden Demiştaş, turistlerin farklı yerleri görmeyi, farklı kültürlere tanıklık etmeyi ve bunu yaparken de dinlenmeyi istediğini ifade etti.



Demirtaş, "Bu noktada Niğde geçmişten gelen ihtişamı, eserleri, bozulmamış kültürü ve doğası ile iyi bir potansiyele sahiptir. Amacımız bu potansiyeli açığa çıkarmak ve Niğde'yi turizmde hak ettiği yere çıkarmaktır." dedi.



Konuşmaların ardından Niğde Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu müzik dinletisi sundu.



Programa, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel ve davetliler katıldı.