Nevşehir'de, Turizm Haftası etkinlikleri semah ekibinin gösterisi ile başladı.





Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacıbektaş Semah Topluluğu gösteri sundu.





Hafta dolayısıyla düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından ödül verildi.





Program, yöresel yemek yarışması ile devam etti.





Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından oluşturulan jüri, yemeklerin tadına bakarak not verdi.



Vali Aktaş ve diğer protokol üyeleri, stantları gezerek yöresel lezzetlerle ilgili bilgi aldı.