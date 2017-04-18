Kızılcahamam'da Turizm Haftası kutlamaları törenle başladı.



Ayşe Bezci Anadolu Turizm ve Otelcilik Okulu Müdürü Handan Arslan, okulda düzenlenen törende turizmin önemine değindi.



Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi gösterileri sonrası buradaki tören sona erdi.



Hafta boyunca ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, ilçe Emniyet Müdürü Erol Dağdelen, kamu kurumlarının müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.