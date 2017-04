Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin'in bünyesinde barındırdığı doğal güzellikleriyle adeta yeryüzü cenneti olduğunu söyledi.



Vali Doğanay, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ve beraberindeki kurum çalışanlarını makamında kabul etti.



Doğanay, doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'in adeta yeryüzü cenneti olduğunu ve herkesin hayatında en az bir kez görmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan ülkemizde ve adeta bir yeryüzü cenneti olan Artvin'imizde, Kafkasör Yaylası, Karagöllerimiz, Hatila Vadisi Milli Parkımız, Cehennem Deresi Kanyonu, Atabarı Kayak Merkezi, Mençuna Şelalesi ve Sakin Şehir unvanlı Şavşat ilçemiz yerli ve yabancı turistlerin görmesi gereken değerlerimizdendir."



Artvin'i turizm anlamında çok daha güzel günlerin beklediğini vurgulayan Vali Doğanay, Artvin için başarılı bir turizm sezonu geçirilmesinin yanı sıra Turizm Haftası kutlama programının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ise kurumlarının faaliyetleri ve hafta boyunca gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında Vali Doğanay'a bilgi verdi.