Erzurum'da, 41. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.



Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hasan Mazlumoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Mazlumoğlu, 41. Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Erzurum, kış sporları, kültür, inanç, termal turizm gibi geniş bir yelpazeyle misafirlerini ağırlamaktadır." dedi.



Halk oyunları ve Mehter Takımı gösterisiyle törenler sona erdi.



Turizm Haftası, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.