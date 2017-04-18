Kayseri'de, 41. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç ve turizm sektörü temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.



Taymuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15-22 Nisan tarihleri arasında bir hafta süreyle kent genelinde dikkat çekmek ve halkta turizm bilincini geliştirmek için bir dizi etkinlikler yapacaklarını söyledi.



Önceki yıllardan farklı olarak bu sene bazı ilçe ve turizm merkezlerinde de etkinlikler yapacaklarını belirten Taymuş, "Bu sene şehrin merkezinde bulunan Hürmetçi Çiftliği'nde de etkinlik düzenleyeceğiz. Burası doğal mekanları olan kaymağı, yoğurdu ve yılkı atlarıyla yeni bir turizm destinasyonu haline geldi. Böyle bir programla bu bölgeyi basının gündemine getirerek, tanıtmayı planlıyoruz." diye konuştu.



Taymuş ve beraberindekiler, daha sonra Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.



Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri'nin turizmde hakketmediği bir yerde olduğunu ve bunu her fırsatta dile getirdiğini belirtti.



Kayseri'nin önemli turizm değerleri olduğunu, bunun başında da Erciyes Dağı'nın yer aldığını kaydeden Kamçı, şunları kaydetti:



"Erciyes Dağı, kayak turizminde önemli bir merkez. Her geçen sene de önemi artıyor. Bu senede buraya ilginin geçen seneden fazla olduğunu biliyoruz. Kayseri'ye 300 bin civarında turist geliyor, bunların da yaklaşık 30 bini yabancı. Bu rakamlar, Kayseri ölçeğinde bir kent için çok düşük bir seviye. En azından Kayseri'de yıllık 1 milyon turisti ağırlamamız gerekir. Aslında 1 milyon çok büyük bir rakam değil. Bu anlamda Kayseri'de biz eksiğiz. Ama kentin tüm dinamikleriyle yapılacak çalışmalarla bu rakamların yükselmesi mümkün."