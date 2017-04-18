Malatya Valisi Mustafa Toprak, 41. Turizm Haftası'nın kutlama etkinliklerine katıldı.



Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak, bir otelde düzenlenen Malatya Tanıtım Afişleri Sergisi'nin açılışına katıldı.



Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile sergiyi gezdi.



Turizm sektörünün hızlı istihdam ve gelir artışı sağlayan sektör olarak görüldüğü aktaran Toprak, "Aşağı yukarı 40'a yakın alt sektörde de bir ekonomik hareketlenme oluşturan bir sektör. Herhangi bir yatırımın oluşturulması, projelendirilmesi hazırlığının yapılması, değer artışı ortaya konması, istihdama konu edilmesi bir süreç alıyor. Baktığımızda sektörlere bir katkı sağladığınızda iyi bir tanıtım iyi bir markalaşma olduğunda çok hızlı bir şekilde hem istihdama hem de gelire katkısının olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Kentin kadim bir tarihe sahip olduğunu ve turizm potansiyelinin yüksek olduğuna işaret eden Toprak şunları aktardı:



"Bu toprakların zaman içinde tüm ecdadımızın birikimleriyle, heyecanlarıyla, alın terleri ile nakış nakış dokunduğunu, örüldüğünü görüyoruz. Bu örgü içinde gidip Ulu Cami'ye baktığımızda Ulu Cami'nin taşlarının bizim ecdadımızın güzelliklerini, kültürel medeniyet değerlerini kültürel sanata, inanca ne kadar katkı verildiğini de biz orada hissedebiliyoruz. İşte turizm ve değerlerin insan unsuruyla değerlendirilmesi böyle bir sonucu ortaya çıkarabiliyor. Aslantepe Höyüğü dediğimiz 8 bin yıl öncesinin tüm güzelliklerini de yansıtabiliyor. Oradan çıkan 8 bin yıllık bir kılıç var, bunların hepsi bir kadim değerdir."



Toprak, kentin inanç, sağlık ve doğa turizmi açısından potansiyelinin yüksek olduğunu da anlattı.