Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Tabiat ve Kültür Varlıkları ile Turistik Yerler" fotoğraf sergisi açıldı.



Yenişehir Mahallesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen serginin açılışına, Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman ile diğer kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Vali Köşger, açılışta yaptığı konuşmada, Bingöl'ün tarihi yerlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılacağını söyledi.



Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yaptığı müşterek bir çalışmayla ilin tarihi ve turistik değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir proje yürütüldüğünü ifade eden Köşger, "Proje kapsamında Bingöl'ün tarihi yerlerinin fotoğraflarının envantere girmesi önemli bir aşama. Bu envantere girme aşaması böylece gerçekleşmiş oluyor. Bingöl'de tarihi ne varsa görsel olarak kayda girmiş olacak." diye konuştu.