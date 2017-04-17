Burdur'da Turizm Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.



Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, Burdur Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi yöresel oyunlar oynadı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, törende yaptığı konuşmada, turizmin dünyanın önde gelen ve hızla büyüyen sektörlerinden olduğunu belirterek ülkelerin alacakları pay için büyük rekabet içinde olduklarını söyledi.



Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası ve turizm alanlarıyla sektöre güçlü destek sunduğunu aktaran Özdemir, "Son yıllarda turizm yatırımları devletimizin ve özel sektörün katkılarıyla giderek artmaktadır. Turizm işletmelerinde verilen çağdaş düzeydeki hizmetler Türk insanının ünlü konukseverliği de ayrı önem kazanmaktadır. Turizm, ülkemizin zenginleşmesi, tanıtılması, devletimizin güçlenmesi ve insanımızın refah içinde yaşayabilmesi için çok büyük öneme sahiptir." diye konuştu.



Etkinlikler kapsamında Mehmet Akif Üniversitesi (MAKÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri arasında meyve tabağı süsleme ve servis yarışmaları da düzenlendi.