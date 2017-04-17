Turizm Haftası

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.



Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin tarihi ve turizmi ile dikkat çeken bir kent olduğunu söyledi.



Kentin tarihi ve turizminin tanıtılması için gayret gösterdiklerini belirten Civelek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı ile Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.



Yarışmada, Anadolu Ajansı serbest haberci Ufuk Ertop, ikincilik ödülüne layık görüldü.