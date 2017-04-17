Vali Yücel Yavuz, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yavuz, mesajında, ülkelerin ve şehirlerin ekonomisine yaptığı katkıyla farklı kültürlerin birbirine aşina olmasına ve kaynaşmasına vesile olan turizmin, Trabzon'un kalkınma hamlesindeki birinci önceliklerinden olduğunu belirtti.



Denizi, yaylaları, gölleri, tarihi cami, manastır, konak, hamam ve kale, yöresel lezzetler ve modern alışveriş merkezleriyle Trabzon'un son yıllarda turizm alanında büyük fırsatlar yakaladığını ve büyük atılımlar yaptığının altını çizen Yavuz, "Ülkemizin genelinde yaşanan turizm hareketliliğinden, yüksek potansiyel ve altyapıya sahip olan Trabzon, daha da istifade etmeli. Son yıllarda sürekli ve hızlı bir şekilde yerli ve yabancı misafirlerimizin gözde konaklama merkezi olan ilimiz, tam anlamıyla bir turizm cenneti olmalıdır. Temiz ve dingin doğası, sıcakkanlı insanıyla ülkemizin nadir yörelerinden olan ilimiz, şehir hayatının stresinden uzaklaşarak rahat bir nefes almak isteyenler için eşsiz bir liman olma özelliğine sahiptir." ifadelerini kullandı.



Yavuz, Trabzon'un, turizm pastasından hak ettiği payı alması ve insanların bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için Valilik, kaymakamlıklar, belediyeler, yatırımcılar, sivil toplum örgütleri ve esnafların el ele vererek çalıştığını belirtti.