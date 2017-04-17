Kırklareli'nde 41. Turizm Haftası kapsamında çelenk töreni düzenlendi.



Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, turizmin bacasız sanayi olduğunu söyledi.



Trakya'nın turizm açısından saklı cennet olarak nitelendirildiğini belirten Asan, tarih, kültür, doğa ve deniz turizmiyle ön planda yer aldığını kaydetti.



Kırklareli'nde turizmin geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Asan, Turizm Haftası'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.



Daha sonra Asan ve beraberindekiler, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.