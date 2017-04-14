Aydın'ın Söke ilçesinde Turizm Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.



Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Yardımcısı Nida Ballı, Türkiye'nin coğrafi konumu bakımından dünyanın önemli turizm ülkelerinden biri olduğunu söyledi.



Ballı, bu potansiyelin ülkeye kazanımı için turizm sektörünün iyi çalıştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından okuldaki öğrenciler halk oyunları gösterisini sergiledi.



Etkinliğe, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.