KASTAMONU - İnebolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



İnebolu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, okul salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Okul müdür vekili Semra Türedi, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla geçmişten günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.



Türkiye'nin bir açık hava müzesini andırdığını ifade eden Türedi, "Ülkemiz doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok Avrupa ülkesinden daha fazla tarih ve kültüre sahiptir. Tüm bunların yanı sıra ülkemizde Allah'ın bahşettiği doğal güzelliklerimiz de bulunmaktadır." dedi.



Programda, öğrenciler tarafından tiyatro sahnelendi, kokteyl ve flambe gösterisi sahnelendi.



Ödül töreniyle sona eren programa, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkan Vekili Mete Yeni, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Taşkın, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.