Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Turizm Haftası'nı kutladı.



Memiş, yayımladığı mesajında, Turizm Haftası'nın kalkınma hamlesindeki en önemli önceliği turizm olan Gümüşhane için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.



Gümüşhane'nin 2017 yılında madencilik sektörüyle birlikte kalkınmadaki diğer önemli önceliği olan turizm sektöründe de atılım yakalayacağına işaret eden Memiş, mesajında şunları kaydetti:



"Ortak akıl ve istişare toplantıları neticesinde iki yıl içerisinde bitirmeyi hedeflediğimiz köy yollarımızı asfaltlama çalışmaları ve bunlara ek olarak Güvende, Erikbeli, Kazıkbeli ve Kadırga Yaylalarımız başta olmak üzere yaylalarımızda devam eden beton yol çalışmaları tamamlandığında Gümüşhane'nin turizm anlamında en önemli altyapı çalışması da tamamlanmış olacaktır.



Ülkemizdeki diğer örneklerden farklı olarak bugün dahi bakir doğa harikaları olan Limni Gölü, Tomara Şelalesi, Karaca Mağarası, Çağlayandibi Şelalesi ve Örümcek Ormanları gibi adeta yalancı cennet görünümündeki turizm destinasyonlarımızda devam eden restorasyon ve peyzaj çalışmaları da yeni turizm sezonuna yetiştirildiğinde, temiz ve sakin doğasıyla, şehir hayatının stresinden uzaklaşarak rahat bir nefes almak isteyenler için harika bir liman olma potansiyeline sahip ilimizde bu yıl içinde rekor düzeyde yerli ve yabancı turisti ağırlayacağımıza olan inancımız tamdır."



-Zigana Tüneli faaliyete geçtiğinde yüz binlerce turistin akınına uğrayan bir turizm cenneti olacağız"



Memiş, yüzyıllar boyunca Müslüman Türkler, Hristiyan Rumlar ve Ermenilerin bir arada yaşadığı Süleymaniye Mahallesi'nde, yakın bir gelecekte restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, hem tarih hem de inanç turizmi açısından önemli bir merkezi Gümüşhane'ye kazandırmış olacaklarını bildirdiği mesajında, şu ifadelere yer verdi:



"İlimizin turizm bağlamında önemli durak noktalarından birisi olan ve geçtiğimiz sezon yaklaşık yüz bin kişinin ziyaret ettiği Karaca Mağarası ile diğer birçok tarihi ve doğal turizm alanlarımızda da yol ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte, turizm sektörü açısından bakıldığında büyük önem arz eden konaklama tesisi konusunda da, kamu ve özel sektör aracılığıyla tarihi konakların restore edilmesi ve yeni otel yatırımlarıyla kapasitenin artırılması yönünde sevindirici gelişmeler yaşanmaktadır.



Son yıllarda ulaşım sorununun büyük oranda giderilmesiyle birlikte önemli bir fırsat yakalayan ilimizin, geçtiğimiz ay içerisinde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle temelini attığımız, 29 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığında Avrupa'nın en uzun, dünyanın da en uzun ikinci tüneli olacak olan yeni Zigana Tüneli faaliyete geçtiğinde Trabzon Havalimanı'yla arasındaki mesafenin 40 dakikaya düşeceği de düşünüldüğünde, birkaç sene sonra yüz binlerce turistin akınına uğrayan bir turizm cenneti olacağı muhakkaktır.



Valiliğimizin, kaymakamlıklarımızın, belediyelerimizin, yatırımcılarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve esnaflarımızın el ele vererek, Gümüşhane'mizin turizm alanında hak ettiği noktaya gelmesi, gelişmişlik düzeyinin artırılması ve insanlarımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için çok daha güzel ve takdire şayan çalışmalara imza atacağına olan inancım tamdır."