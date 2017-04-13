Seferihisar ilçesinde Turizm Haftası kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.



Sığacık'ta bir otelde gerçekleşen programda konuşan Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, turizmin gelişmesinde eğitim ve bilginin önemli olduğunu belirtti.



Turizmin dünyada ekonomik anlamanda çok önemli bir sektör olduğunu söyleyen Abay, "Türkiye, 7 bölgede 4 iklimi birden yaşayan önemli bir coğrafya. Bitki türleriyle, iklim çeşitliliğiyle, tarihi dokusuyla çok değerli bir coğrafyada olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bu kültürü, bu zenginliği bir faydaya dönüştürmek hepimizin görevi olmalı. Seferihisar, Sığacık, bu değerleriyle adeta açık hava müzesi haline gelmiş. Önemli olan bunları açığa çıkartmak." diye konuştu.



Etkinlik halk oyunları, müzik dinletisi ve çeşitli gösterilerin sergilenmesiyle son buldu.