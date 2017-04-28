Turizm Gelirleri İlk Çeyrekte Yüzde 17.1 Düştü

Turizm gelirleri 2017 yılının ilk çeyreğinde geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17.1 düşüşle 3.37 milyar dolara geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Mart döneminde ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması ise 696 dolar olarak gerçekleşti.



Bu dönemde yabancıların ortalama harcaması 637 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 880 dolar oldu.



TÜİK verilerine göre, Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 azalarak, yüzde 77.9'u yabancılar ve yüzde 22.1'i de yurt dışında ikamet eden vatandaşlar olmak üzere, 4.84 milyon kişiye geriledi.



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.0 artarak 1.9 milyon kişiye çıktı ve kişi başı ortalama harcaması 451 dolar olarak gerçekleşti. (Tablo) - İstanbul