Turizm Firmaları Batı Şeria'ya Geçebilmek İçin İsrail'den İzin Alacak
İsrail'e tur düzenleyen turizm firmalarına, işgal altındaki Batı Şeria'ya geçebilmek için İsrail'den izin alma zorunluluğu getirildi.
İsrail'e tur düzenleyen turizm firmalarına, işgal altındaki Batı Şeria'ya geçebilmek için İsrail'den izin alma zorunluluğu getirildi.
İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Göçmen ve Sınır Yönetiminden turizm firmalarına dün İbranice olarak gönderilen yazıda, İsrail'e turist getiren firmaların Batı Şeria'ya geçebilmek için kendilerine önceden yazılı bilgi vermeleri gerektiği bildirildi.
Uygulamanın 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağı belirtilen yazıda, İsrail'e önceden bilgi verilmemesi halinde Batı Şeria'ya geçilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ü ziyaret etmek için ise İsrail vizesi yeterli olmaya devam edecek.
Şimdiye kadar İsrail vizesi alarak turist getiren tur firmaları başka bir izin almalarına gerek kalmadan Batı Şeria'ya turist götürebiliyordu.
Söz konusu yazının Türkiye'den İsrail'e tur düzenleyen bazı firmalara da gönderildiği bildirildi.
İsrail Göçmen ve Sınır Yönetimi Sözcüsü Sabine Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın "bireysel turistler de dahil herkesi kapsadığını" söyledi. Bu uygulamanın daha önce de geçerli olduğunu savunan Haddad, işgal altındaki Filistin topraklarına kimin girip çıkacağına karar verecek yetkili mercinin kendileri değil İsrail ordusu olduğunu belirtti.
Turizm firmalarına gönderilen yazıda bazı yanlış ifadelerin sehven yazıldığına işaret eden Haddad, birkaç gün içinde durumu açıklığa kavuşturan yeni bir yazının daha gönderileceğini söyledi. Haddad, yeni gönderilecek yazıda ne gibi düzeltmeler yapılacağına dair bilgi vermedi.
Türk turizm firmaları olumsuz etkilenecek
Her ay binlerce Türk vatandaşı İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'daki Hz. İbrahim Camisi gibi mekanları görebilmek için İsrail vizesi alarak bölgeyi ziyaret ediyor. Getirilen yeni uygulamanın Türk turizm firmalarını da olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.
Türkiye'den Kudüs'e düzenlenen turlar genellikle üç gün sürüyor ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki El Halil, Beytullahim ve Eriha şehirlerini kapsıyor.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail, inşa ettiği "Ayrım Duvarı" ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini de engelliyor.