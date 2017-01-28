Turizm cenneti Selçuk'a VIP otogar



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk'a hizmet verecek semt garajının proje çalışmalarını tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli turizm lokasyonlarından biri olan Selçuk'ta mimarisi ve donanımıyla büyük beğeni toplayacak bir semt garajı kuruyor. Bu amaç doğrultusunda ilçenin yoğun turist potansiyelini göz önünde bulunduran, hem görsel hem işlevsel anlamda çok özel bir proje hazırlandı.

'Kullanıcı dostu' tasarım anlayışıyla tüm güncel yönetmeliklere uyumlu bir biçimde ve engelli bireylerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde hazırlanan proje için önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak. İsabey Mahallesi'nde yapımı planlanan garaj, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 bin m² büyüklüğündeki arazide inşa edilecek.

Selçuk'a kazandırılacak yeni semt garajı 16 minibüs, 15 otobüs peronuyla ilçenin ulaşım ihtiyacına cevap verirken, nitelikli ve ferah bekleme alanları, kafe, büfe, market ve bilet satış ofisi gibi sosyal-ticaret alanları, yaklaşık 100 araçlık kapalı ve açık otoparkları ile bu işlevi destekleyecek.

