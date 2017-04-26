Turizm Bölgesi Yerköprü'de Temizlik

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı ilçesine bağlı turizm bölgesi Yerköprü'de oluşan kirliliği, 3 haftalık çalışma sonucu ortadan kaldırdı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaisalı ilçesinin turizm noktası olan ve "doğa harikası" olarak nitelendirilen Yerköprü üzerinde, sel sularının biriktirdiği kirliliği yoğun çalışma sonucunda temizledi.



Yerköprü ve civarı, sel sularının getirdiği plastik, poşet, strafor, bidon ve çeşitli atıklardan arındırıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, temizlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:



"Karaisalı'nın en değerli turizm noktalarından birisi olan Yerköprü üzerinde oluşan kirliliği gidermek için Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle çalışma gerçekleştirdik. Sel sularının biriktirdiği hem doğal atıklar, hem de insanların bıraktığı atıklar toplandı. Doğal güzelliklerimizi koruma adına, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da titiz bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Temizliği yapılan ve pırıl pırıl hale getirilen Yerköprü ve diğer doğal güzelliklerimizin korunması için vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını, çöplerini ve atıklarını doğaya bırakmamalarını rica ediyorum."