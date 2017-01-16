Turizimcilerin "2018 Troia Yılı" Olsun Talebi

Çanakkale'deki turizmci iş adamları, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troia Antik Kenti'nin, UNESCO Dünya Mirası listesine girmesinin 20. yılında "2018 Troia Yılı" olsun talebinde bulundu.



Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen toplantıya, ÇTSO Başkan Yardımcısı Selçuk Semizoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Turizm Komitesi üyeleri Armağan Aydeğer ile Kemal Pazarbaşı katıldı. Armağan Aydeğer, toplantıda, Troia Antik Kenti hakkında bilgi vererek "2018 Troia Yılı" olsun taleplerini ve gerekçelerini anlattı.



Troia'nın 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Aydeğer, 2018 yılının, Troia Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesinin de 20. yılı oluğunu söyledi.



Aydeğer, bölgesel ve küresel olumsuzlukların gölgesinde, ülke turizminin her geçen gün kan kaybettiğini ifade ederek Türkiye aleyhine gerçekleştirilen haksız kara propagandanın ülkenin imajını zedelediğini kaydetti.



Bu dar boğazı aşmak için dünya genelinde kabul gören evrensel bir iletişim aracıyla stratejik bir turizm atılımı hamlesine ihtiyaç duyduklarını anlatan Aydeğer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Olumsuz propagandanın kaynağı maksatlı bazı dış çevreler olabilir. Diğer taraftan bu propagandaya maruz kalan yurt dışındaki turist üzerinde, aksi yönde iletişim kurulmadığı müddetçe olumsuz algı güçlenecektir. Turizmdeki bu olumsuz algıyı ortadan kaldırmanın ana yolu, dünya genelinde çok önemli marka değeri karşılığı olan Troia'nın varlığı ile güçlü evrensel değerleri üzerinden güçlü bir iletişim kurgusuyla geliştirilecek uluslararası kültür ve turizm tanıtım ve etkinlik atağı olabilir. Bu nedenle 'Uluslararası Troia Yılı' algısı, Türkiye turizminin eskisinden daha güçlü günlerine geçişinde çok önemli bir stratejik iletişim aracı olabilir."



Toplantıda, Troia Müzesi'nin açılışının 2018 Troia Yılı talebiyle ilişkilendirilmesi, "UNESCO Konferansı, Uluslararası Müzeler Birliği (ICOM) toplantısı, dünya arkeoloji müzeleri toplantısı, dünya turizm buluşması" gibi uluslararası etkinlikler yapılabileceği de belirtildi.