Turizciler 'Bu Sene Mersin' Sloganı ile Yaza Hazır

- MERSİN'in denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra il sınırlarındaki tarihi ve doğal yapılar keşfedilmeyi beklerken, turizmciler 'Bu Sene Mersin' sloganı ile yurt içinden ve dışından yerli ve yabancı turist çekmeyi hedefliyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, ilde her geçen gün turizm kapasitesinin ve yatırımlarının arttığını söyledi. Kabahasanoğlu, sahip olunan potansiyelin en iyi şekilde değerlendirildiğini belirterek şöyle dedi:



"Sahip olduğu potansiyel açısından ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Mersin'in dört mevsim boyunca hizmet sunabilmesi için her geçen gün yatırımların kapasitesiyle birlikte kalitesi de artırılmaktadır. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya ile aynı denizin kıyısını, aynı iklimi kuşağını paylaşan Mersin, kısa zaman içinde milyonlarla ifade edilen turist sayısına, milyar dolarla ifade edilen turizm gelirine ulaşacağına inanıyoruz" dedi.



ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI KATKI SUNACAK



Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm konusunda herkese çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Kabahasoğlu, şöyle devam etti:



"Mersin- Antalya sahil yoluyla birlikte Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın iki yıl içinde tamamlanacak olması, turizm açısından kentimizi daha ulaşabilir hale getirecek, cazibesini artıracaktır. Tatil planları yapanlara, deniz, kum, güneş, tarih ve doğa tutkunlarına sesleniyoruz, 'Bu sene Mersin' diyoruz ve Mersinli dostlarımızın, sosyal medya aracılığıyla tüm sevenlerini şehrimize davet etmeyi bekliyoruz."



Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Hamit İzol ise, turizm krizinden en fazla etkilenen illerden birinin Mersin olduğunu dile getirerek, iç ve dış turizmin canlanması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi



