Turistin Cüzdanının Çalınma Anı Güvenlik Kamerasında

Mersin'de bir minibüse binen Japon turistin cüzdanının çalınma anı, araçtaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Alınan bilgiye göre, kenti gezmeye gelen Japon Risa O, bindiği minibüste cüzdanın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine çalışma başlatan Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araçtaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Görüntülere yansıyan hırsızlığı, benzer suçlardan sabıkası bulunan Kamil T'nin yaptığı belirlendi.



Zanlıyı yakalamak için araştırma başlatan ekipler, Kamil T'nin olaydan kısa süre sonra, başka bir suçtan hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderildiğini tespit etti.



Güvenlik kamerası görüntülerinde, minibüste ayakta duran Japon turistin sırt çantasının ön gözündeki cüzdanın Kamil T. tarafından çalınması yer aldı.