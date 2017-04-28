Turist Sayısında Azalma Mart Ayında da Sürdü

Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki azalma, geçen yıldaki büyük düşüşe karşın, bu yılın Mart ayında da sürdü.



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Mart ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 azalarak 1.6 milyon kişiye geriledi. Böylece, Ocak-Mart döneminde gelen yabancı sayısı yüzde 6.4 azalarak 3.8 milyon kişiye düştü.



Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısındaki azalma da devam ederek Mart ayında yüzde 25.1 düşüşle 566 bin kiye geriledi ve yılın ilk çeyreğinde Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 23 gerileyerek 1.4 milyon kişiye düştü.



Buna karşılık, uçak düşürme krizinin ardından geçen yıl büyük ölçüde azalan Rusya'dan gelen turist sayısı, Mart ayında yüzde 145 artışla 59 bin kişiye, ilk üç aylık dönemde de yüzde 109 artışla 138 bin kişiye çıktı. - İstanbul