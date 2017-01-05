Turist Rehberleri Vefa Bekliyor

Adana Turist Rehberler Odası (ADRO) Başkanı İsa Akdağ, profesyonel turist rehberlerinin, artan terör olayları yüzünden işlerini kaybettiğini belirterek, "Devletten, ülkemizin aynası olan camiaya sahip çıkma ve vefa göstermesini bekliyoruz" dedi.



Akdağ, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tanıtımında önemli rol oynayan 14 bine yakın turist rehberinin turizme verilen destek paketinden faydalandırılması gerektiğini belirterek, "Hiç olmazsa bu kriz dönemi geçene kadar vergi muafiyeti getirilmelidir" diye konuştu. Turist rehberlerinin hiçbir sosyal güvencesi bulunmadığını belirten Akdağ, işsizlik ödeneği sağlanması, işsiz geçen dönemde rehberlere eğitim desteği sunulması, rehberlere faizsiz kredi, işsizlik sigortası, ucuz konut desteği ve sosyal imkanlar sağlanması gerektiğini söyledi.



Turist rehberlerinin gece gündüz, yaz kış demeden en kötü dönemde bile ülke tanıtımında önemli rol oynadığını ifade eden İsa Akdağ, "Profesyonel turist rehberleri, 2016 'da artan terör olayları neticesinde, maalesef işlerini kaybetmiş ve evlerine ekmek götüremez duruma gelmişler. Bu durumda, devletten, böyle eğitimli, kültürlü ve aynı zamanda ülkemizin aynası olan camiaya sahip çıkma ve vefa göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.



ADRO Başkanı Akdağ, turist rehberlerinin birçoğunun turizmdeki kriz nedeniyle işsiz olduğunu belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarda, turizmi ilgilendiren kadrolarda turizm rehberleri istihdam edilmesi gerektiğini söyledi. Akdağ, şöyle devam etti:



"Eğer rehberler göz ardı edilip küstürülürse, ilerde turizmin en çok ihtiyaç duyacağı, kaliteli, yetişmiş ve kültürlü bir kitleyi kaybetmiş oluruz. Turizm tekrar şaşalı dönemine döndüğünde, bu kadar eğitimli ve aydın olan ülkemizin turizm elçileri o zaman aramızda olmayabilir. Bir an önce, turizmin en önemli paydaşı olan, rehberlerin farkına varılmalı, turizmcilere sağlanan, destek paketine dahil edilmeli ve turizmin vazgeçilmez en önemli ayağı olduğumuzu bütün camia kabul etmelidir" - ADANA