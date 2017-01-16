Turhan Selçuk 7. Kez Karikatürlerle Anılacak

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye tarafından, Milas doğumlu ünlü Karikatürist Turhan Selçuk anısına uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmanın bu yıl 7'ncisi yapılacak.



2010 yılında aramızdan ayrılan Ünlü Karikatürist Turhan Selçuk anısına Milas Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yarışmanın 7.'sine başvurular başlıyor.



Koordinatörlüğünü İzel Rozental'in üstlendiği Karikatür yarışmasının bu yılki jüri üyeleri ise Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, Meral Onat, Gülay Batur, Erhan Candan ve Grigoris Georgiou'dan oluşacak.



Karikatürler en geç 5 Mayıs 2017 tarihine kadar gönderilmiş olacak, yarışma sonuçları 17 Mayıs 2017 tarihinde açıklanacak.



Ödül töreni ise 11 Eylül 2017 tarihinde yapılacak.



Aynı tarihte, sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev'de gerçekleştirilecek ve Sergi 1 Ekim 2017 tarihine kadar açık kalacak.



Yarışmanın birincisine 7 bin 500, ikincisine 5 bin ve üçüncüsüne de 3 bin Türk Lirası ödül verilecek. - MUĞLA