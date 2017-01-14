Kütahya Kültür Değerlerini Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (KÜDER) olağan genel kurulunda, mevcut başkan Turhan Bayatlı güven tazeledi.



Kongrede derneğin başkanlığına tekrar Turhan Bayatlı, yönetim kurulu üyeliklerine de Mustafa Kalyon, İsmail Emekli, Nadir Işılda, İsmail Hangün, İlhami Özatağ ve Tuncer Türkkan getirildi.



Genel kurul sonrası konuşan Başkan Turhan Bayatlı, KÜDER'in 1959 yılında kurulduğunu belirterek, şimdiye kadar hizmet eden tüm dernek üye ve yöneticilerine teşekkür etti. (EFE) - KÜTAHYA