Turhalspor İl Şampiyonu Oldu

Turhalspor final maçında karşılaştığı Niksar Belediyespor'u 2-1'lik skorla yenerek il şampiyonu oldu.



Bölgesel Amatör Lig 4. Grup takımlarından Turhalspor ile Amatör Küme'nin Tokat İl şampiyonu Niksar Belediyespor Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda final maçında karşılaştı. Her iki takım taraftarının ilgi gösterdiği karşılaşmada polis geniş güvenlik önlemi aldı. Turhalspor 12. dakikada Oktay'ın attığı golle 1-0 öne geçerken 42 dakikada Niksar Belediyespor Bayram'ın golü ile skoru 1-1 yaptı. İkinci yarıda ise 64. dakikada Gökhan'ın golü ile 2-1 öne geçen Turhalspor bu skorla maçtan galip ayrılan takım oldu. İl Şampiyonu olan Turhalspor'un kupasını Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler takdim etti. Niksar Belediyespor'un ikincilik kupasını ise Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan takdim etti. Maç sonunda Niksar taraftarı Turhalspor takımını kutlayarak centilmenlik örneği sergiledi. - TOKAT