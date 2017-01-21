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Turhal Kaymakamı Üçer'den girişimcilere ziyaret

Solucan gübresi üretilen tesisin görüntüsü

Tesisin içinden detay görüntüler

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ile röportaj Turhal Kaymakamı Üçer'den girişimcilere ziyaret

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muammer Gürçay ile 4 girişimci arkadaşın ABD'den getirdikleri solucanlarla organik gübre üretimi yaptıkları 200 metrekarelik tesiste incelemelerde bulundu.



İlçede solucanla organik gübre üretimi yapan Abdullah Mütevellioğlu, Cihangir Türköz, Yasin Kuştepe ve Ahmet Sarıbal, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer'e üretim ve çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.



Kaymakam Üçer'e bilgiler veren Abdullah Mütevellioğlu, 12 ay önce ABD'den getirdikleri 100 bin solucanla gübre üretimine başladıklarını ve şu an solucan sayısının bir buçuk milyonu aştığını ifade ederek, "Solucan gübresi ile toprağın da kalitesi artacak. Bunun karışımıyla iyi tarıma yavaş yavaş başlanmış olacak. Bu dönem hayvanların üreme dönemi, yemi ikinci plana bırakıyoruz." dedi.



Tarımda organik gübrenin önemine değinen Kaymakam Üçer, "Alternatif tarım ve organik tarım anlamındaki çalışmalara katkı vermesi bakımından solucan gübresi üretimini bizde önemsiyoruz. Henüz burası yeni bir tesis, bir yılı doldurmamış bir tesis ve deneme üretimi aşamasında ama bize anlatıldığı kadarıyla ilk alınan veriler umut verici. Ülkemizde de çeşitli yerlerde ve dünyada da bu işin vermikompost solucan gübresi üretimi işinin artarak devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.



Solucandan gübre üretimini yaygınlaştırmak istediklerini belirten Üçer, "Ekonomik ve istihdama yönelik olarak olumlu sonuçları olacağını değerlendiriyoruz. Bu maksatla biz de İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız olarak bu çalışmaları destekleyeceğiz. Bu anlamda çalışma yapmak isteyen vatandaşlarımıza, girişimcilerimize gereken imkanı sunacağız ve organik tarımın bir anlamda tamamlayıcısı olarak da ilçemizde bu vermikompost üretim anlamında ilçemiz de bir merkez haline gelir diye temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.