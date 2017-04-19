Turhal İlçe Seçim Kurulundan CHP İtirazlarına Ret

Tokat'ın Turhal ilçesinden 16 Nisan Referandumu sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 11 sandık için yapılan itiraz reddedildi.



16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylaması sonrasında CHP tarafından ilçe genelindeki 11 sandık için yapılan itiraz reddedildi. Turhal İlçe Seçim kurulu CHP tarafından yapılan itirazları esastan incelemeksizin reddedildiğini bildirdi. - TOKAT