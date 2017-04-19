Turhal Güreşseverler Kulübü Güreş Şampiyonasında Türkiye İkincisi Oldu

Turhal Güreşseverler Kulübü, Tokat'ı temsilen katıldığı Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Büyük Minik Bayanlar Serbest Güreş Şampiyonasında takım halinde Türkiye ikincisi oldu.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Büyük Minikler Bayan Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Tokat'ı temsilen Turhal Güreşseverler Kulübü sporcuları mücadele verdi. 1 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü ve 2 tane de Türkiye beşinciliği alıp takım halinde de Türkiye ikincisi olan Turhal Güreşseverler Kulübü'nün Tokat'a kupa ve madalya getirdiğini duyuran Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporcularımızın ve antrenörlerimizin yanındayız. İlimizi bayan güreşinde zirveye taşıyan, Turhal Güreşseverler Kulübü Yönetimini, Bayan Güreş Takımı Antrenörü Şenay Konaçoğlu ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.



Şampiyonada 62 Kiloda Nesrin Baş'ın Türkiye Şampiyonu, 65 Kiloda Emine Karakaya'nın Türkiye ikincisi, 34 Kiloda Elif Saçıkara'nın, 44 Kiloda Sıla Aykul'un ve 52 Kiloda Ebru Dağbaşı'nın Türkiye üçüncüsü, son olarak 48 Kiloda Çağla Yarım ve 57 Kiloda Nazar Batır'ın ise Türkiye beşincisi olduğu bildirildi. - TOKAT