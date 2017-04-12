Turhal Belediyesinden Evde Temizlik Hizmeti

Turhal ilçesinde belediye tarafından bakıma muhtaç yaşlı ailelere evde temizlik hizmeti sunuluyor.



Turhal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 60 yaş üzeri, bakım aylığı almayan ve kendisine bakacak kimsesi olmayan yaşılar için evde temizlik hizmeti sunulmaya başlandı. Temizlik hizmeti kapsamında evin camları siliniyor, perdeleri yıkanıyor, mutfak tezgahı temizleniyor, halılar süpürülüyor, tozlar alınıyor.



Çevlikler Mahallesi'nde tek başına yaşayan Nesibe Çiğdem'in (76) evinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından temizlik yapıldı.



Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler temizlik çalışmalarını yerinde görmek için Çiğdem'i evinde ziyaret etti.



Bekler, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, 60 yaşın üzerinde olan ve kendisine bakacak kimsesi olmayan, herhangi bir bakım aylığı bulunmayan aileleri tespit edip evlerinde temizlik hizmeti verdiklerini belirterek, "Her ay iki defa olmak üzere evlere iki tane hanım temizlik personelimiz geliyorlar, ev temizliğini a'dan z'ye yapıyorlar. Şu anda ihtiyaçlı aileleri tespit ediyoruz. Tespit ederken de halkla ilişkiler müdürlüklerimiz ve muhtarlıklarımız bize yardımcı oluyor." dedi.



Çiğdem ise "Ona, buna yalvarıyordum. Şunu şuradan gelin de kaldırın diyordum. Gönlü olan geliyordu, olmayan gelmiyordu. Yapamıyordum. Tek başıma hiçbir şey kaldıramıyorum. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.