Turgutreis Spor Kulübü Yeni Yönetiminden Ziyaret

Turgutreis Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Burak Karabağlı ile yeni yönetimi Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.



Turgutreis Spor Kulübü yeni yönetimi, Başkan Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret ederek her spor dalına vermiş olduğu önem ve kulüplerine göstermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ederek Başkan Kocadon'a plaket takdim etti.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ziyaretleri dolayısıyla kulüp yönetimine teşekkür ederek, "Spor, benim için en hassas olduğum konulardan birisi. Bu sebeple de sporun Bodrum'da her alanda daha da gelişmesi için elimden gelenleri yapacağım." dedi. - MUĞLA