Turgutluspor'un Rakibi İstanbul Erokspor

BÖLGESEL Amatör Lig 9'uncu Grup'ta haftalar önce liderliğini garantileyerek play off vizesini alan Turgutluspor'un rakibi 10'uncu Grup'ta normal sezonu zirvede bitiren İstanbul ekibi Erokspor oldu. Geçtiğimiz sezon küme düştüğü 3'üncü Lig'e geri dönmeyi hedefleyen Turgutluspor, play off'ta rakibiyle tarafsız sahada tek maç oynayacak.



Kırmızı siyahlılar, Erokspor'u mağlup etmesi halinde bir sezon aradan sonra yeniden 3'üncü Lig'e dönecek. Turgutluspor ilk şansı kullanamadığı takdirde Modafenspor-Ergene Velimeşespor maçını mağlubu ile 3'üncü Lig'e yükselmek için play off ikinci maçına çıkacak. - İzmir