Turgutluspor Şampiyonluğu Kutladı

BÖLGESEL Amatör Lig 9'uncu Grup'u lider tamamladıktan sonra play off maçında Erokspor'u yenerek bir sezon sonra yeniden 3'üncü Lig'e dönen Turgutluspor, şampiyonluğu doyasıya kutladı.



Şampiyonluk gecesi düzenleyen kırmızı siyahlılarda Teknik Direktör Hakan Şapçı ve futbolcular doyasıya eğlenirken, Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkan Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, Kulüp Başkanı Hakan Sezer, Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Bölükbaşıoğlu, İskender Tunç, Çetin Akın da organizasyona katıldı.



Şampiyonluk pastasının kesildiği gecede Başkan Sezer, kendi elleriyle teknik heyete ve futbolculara pasta yedirdi. Turgutluspor'a sezon boyunca büyük destek veren down sendromlu taraftar Ümit Akkuş da yaptığı danslarla gecenin yıldızı oldu. Kutlamalar sonunda Turgutluspor camiası hatıra fotoğrafı çektirirken, Belediye Başkanı Şirin ve Kulüp Başkanı Sezer, Turgutluspor'un 3'üncü Lig'e çıkmasında emeği olan herkese teşekkürlerini sundu.



- Turgutlu