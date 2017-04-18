Turgutluspor'da Hedef 3'üncü Lig

BÖLGESEL Amatör Lig 9'uncu. Grup'ta normal sezonu zirvede bitiren Turgutluspor, 3'üncü Lig'e dönmek için cumartesi günü Bursa Karacabey'de 10. Grup lideri Erokspor'la oynayacağı play off maçına bileniyor.



Teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kasaba temsilcisi, zorlu finale yarın Turgutlu Belediyesi önünde yapılacak törenle uğurlanacak. Turgutlu, mücadelesi öncesi kırmızı siyah bayraklarla süslenirken, cumartesi günü maça gitmek isteyen taraftarlar için belediye önünden ve Kozapazarı'ndan gerekli sayıda araç kaldırılacak.



Teknik direktörü Şapçı, Erokspor karşısına sezon boyunca sürdürdükleri ciddiyetle çıkacaklarını belirterek, "Sporcularıma güveniyorum. Erokspor'u yenerek işi play off'un ikinci aşamasına bırakmadan ilk maçta bitirmek amacındayız. Sezon başından bu yana arzuladığımız 3'üncü Lig'e yeniden dönmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz" dedi.



Kulüp Başkanı Hakan Sezer de, "Teknik kadroya, sporcularımıza ve taraftarlarımıza güveniyorum. Zafer Turgutluspor'un olacak" diye konuştu.



- Turgutlu