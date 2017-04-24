Turgutluspor'a Şapçı Övgüsü

GEÇEN sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, bu sezon da Turgutluspor'u Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e çıkararak ikide iki yapan Teknik Direktör Hakan Şapçı, "İlçedeki potansiyeli dikkate alırsak, Turgutluspor'un 2'nci Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermesi hatta TFF 1'inci Lig'de yer alması gerekir" dedi.



Kırmızı siyahlı ekibin yerinin profesyonel lig olduğunun altını çizen Şapçı, "Turgutlu'da başarı için gerekli her şey var. Bu yüzden üst ligleri hak ediyor. Bugün Akhisar bile böyle imkanlara sahip değilken Süper Lig'de oynuyor, Turgutlu neden oynamasın" diye konuştu.



Turgutluspor'un başarısında en büyük paylardan birinin futbolculara ait olduğunu sözlerine ekleyen Hakan Şapçı, "Bu kulüp çok kaliteli ve çok karakterli bir oyuncu grubuna sahip. Giydikleri formanın hakkını verdiler ve bir sezon aradan sonra takımı 3'üncü Lig'e çıkardılar. Taraftarımız bütün sezon yanımızdaydı, bize inanılmaz sahip çıktı. Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e, Kulüp Başkanımız Hakan Sezer'e, Asbaşkanımız Ayhan Çelikdoğan'a, yöneticilerimize, taraftarlarımıza ve basın mensuplarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum."



- Turgutlu