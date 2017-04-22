Turgutluspor 3. Lig'e Çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off müsabakasında Turgutluspor, Erokspor'u 3-1 yenerek Spor Toto 3. Lig'e çıktı.



Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan maçın 30. dakikasında Erokspor atağında, Şakir Kıyak'ın ceza sahasında Turgutluspor kalecisi İzzet Yağız tarafından düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Aslan'ın topu ağlara göndermesiyle Erokspor 1-0 öne geçti.



45. dakikada takımının kazandığı serbest vuruşu kullanan Hasan Engin Ekler topu ağlarla buluşturdu ve Turgutluspor 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.



Maçın ikinci yarısında gol olmadı ve uzatma bölümüne geçildi. 107. dakikada Saruhan Yazgun'un ceza sahasında topa elle müdahale etmesi sonucu Turgutluspor, penaltı kazandı. Atışı kullanan Ferdi Başoda topu filelere göndererek Turgutlusporu 2-1 öne geçirdi.



116. dakikada da İsa Taşdemir'in Erokspor'dan Oğuz Yeşil tarafından ceza sahasında düşürülmesi sonucu hakem Turgutluspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturan Ferdi Başoda takımına 3-1'lik üstünlüğü getirdi.



Turgutluspor, uzatmalarda penaltıdan bulduğu iki golle 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.



Mücadelenin sonunda Turgutluspor futbolcuları ve taraftarlar renkli görüntüler sergilerken mağlup olan Erokspor oyuncuları ise üzüntü yaşadı.