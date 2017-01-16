Turgutlu Yeni Bir Sağlık Merkezi Kazanıyor

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, inşaatında sona gelinen Muzaffer Akan Toplum Sağlığı ve Reşat Akan Aile Sağlığı Merkezi'ni Turgutlu'ya kazandıran hayırsever işadamı Reşat Akan'ı ziyaret etti. Başkan Şirin, vereceği hizmetler ve donanım noktasında Türkiye'ye örnek olacak merkezin Turgutlu'ya çok yakıştığını ifade ederken, Akan da memleketlerine hizmet vermekten memnuniyet duyduklarını belirtirken, şifa dağıtacak merkezin hayırlı olmasını diledi.



Vereceği hizmetlerle Türkiye'ye model teşkil eden Muzaffer Akan Toplum Sağlığı ve Reşat Akan Aile Sağlığı Merkezi inşaatında sona gelinirken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım ve İlçe Halk Sağlığı Müdürü Dr. Murat Yücetürk ile birlikte hayırsever işadamı Reşat Akan'ı ziyaret etti. Başkan Şirin, Dr. Yıldırım ve Dr. Yücetürk'ü hayırsever işadamı Reşat Akan ve eşi Muzaffer Akan, kızları Asuman ve Füsun Akan ile diğer aile bireyleri karşıladı. Merkezin temel atma töreninde duygularını 'Memleketimiz Turgutlu'ya bir hatıramız olsun' şeklinde ifade eden hayırsever işadamı Reşat Akan'a merkezin inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Şirin, "Bizler kadar değerli büyüğümüz Reşat Beyefendi ve ailesinin de heyecanla beklediği merkezin inşaatı şuanda tamamlanmış durumda. Bulunduğu bölgeye ve elbette ilçemize çok yakışan modern bir merkez ortaya çıktı. Bizler projenin ilk gününden bugüne dek Turgutlu Belediyesi olarak merkezin ilçeye kazandırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Bundan sonraki süreçte de desteğimizi sürdürecek özellikle son dokunuşlardan biri olacak peyzaj çalışmalarına destek vereceğiz. Temel atma törenimizde de ifade etmiştik; asıl onuru ve gururu, merkezi hizmete açacağımız tarihte duyacak, o gün geldiğinde de Reşat Beyefendi ve değerli aile bireylerini Turgutlu'muzda, memleketimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Turgutlu halkımız uzun yıllar kendilerini minnetle anacaklardır. Şimdiden merkezin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Akan Ailesi'ni sağlık hizmetlerine yönelik yaptıkları bu önemli bağıştan, bu kalıcı yatırımdan dolayı tekrar tebrik ediyor, Turgutlulu hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



"Sağlığın Merkezi Turgutlu'ya Kazandırılıyor"



Merkezin vereceği hizmetler hakkında bilgi veren İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım da merkezde 8 aile hekiminin hizmet vereceğini, binada 'Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Eğitim Salonu' olarak kullanılacağını ve bünyesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti, Gebe Sınıfı Eğitimi, Obezite Birimi, Sigara Bağımlılığı ücretsiz ilaç ve danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi.



"Turgutlulu Hemşerilerime Sevgi ve Selamlarımı İletiyorum"



Ziyaretlerinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım ve İlçe Halk Sağlığı Müdürü Dr. Murat Yücetürk'e teşekkür eden Akan da güzel haberler almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz merkezi şifa arayanlara faydası olur ümidiyle yaptırdık. İnşallah memleketimize, güzel ilçemiz Turgutlu'ya ve tüm hemşerilerimize faydalı bir yatırım olacak. Bu anlamda sizlerin vasıtasıyla tüm hemşerilerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz" dedi. - MANİSA