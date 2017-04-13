Turgutlu'ya Yeni Taksi Durakları

Turgutlu Belediyesi, taksici esnafının daha iyi hizmet verebilmeleri adına başladığı yeni taksi durağı yapımlarını tamamladı.



Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Koza Parkı'nda bulunan Efes Taksi Durağı, Ergenekon Mahallesinde bulunan Konutlar Taksi Durağı ile Atatürk Mahallesi'nde bulunan Beşyol Taksi Durağı'nın yapım çalışmaları tamamlandı ve kurulumu gerçekleşti. Hafta başından itibaren yeni teksi duraklarında hizmet vermeye başladıklarını belirten taksici esnafı yapılan duraklar için Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin' teşekkür ederek, taksi duraklarının açılışı için kendisini en kısa sürede ziyaret edeceklerini belirttiler. Belediye Başkanı Turgay Şirin de, şehrin kimliğini daha da güzelleştirme ve şehirde yaşayanların hayatlarını daha da kolaylaştırma adına yapılan taksi duraklarının hem taksici esnafına hem de vatandaşlara hayırlı olmasını dile getirdi. - MANİSA