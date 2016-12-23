Turgutlu Seramiksan Kupa Sınavında

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarının son maçında evinde Çanakkale Belediyespor'u 3-2 yenerek devre arasına moralli giren Seramiksan, yarın evinde Kupa Voley 1. turda eşleştiği Sarıyer Belediyespor'la ilk karşılaşmasına çıkacak.



Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Seramiksan, rakibi karşısında ilk randevudan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. - Turgutlu