Turgutlu Seramiksan'ın Konuğu Galatasaray

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmada namağlup lider VakıfBank'a 3-1 mağlup olan Turgutlu Seramiksan, yarın evinde Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.



Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki randevu saat 16.30'da başlayacak. Ligde 10 puanla 9'uncu sırada yer alan Seramiksan, 25 puanla 4'üncü basamaktaki Galatasaray'ı yenerek iç sahada 4'te 4 yapmayı hedefliyor.



Xİlk yarıda deplasmanda 3-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almanın hesaplarını yapan Seramiksan'da son transfer Sırp orta oyuncu Natasa Krsmanovic'in ilk kez forma giyebileceği de bildirildi.



Çanakkale Belediyespor ise 16.00'da Beşiktaş deplasmanında 3'te 3 yapmak için mücadele edecek. Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka NTV Spor'dan naklen ekranlara gelecek. - İzmir