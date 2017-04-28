Turgutlu Seramiksan'da Vercesi Gitti

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda baraj maçları sonunda kümede kalmayı başaran Seramiksan'da yönetimin Brezilyalı Antrenör Angelo Vercesi ile yollarını ayırdığı açıklandı.



Aynı zamanda Belarus Milli Takımı'nı da çalıştıran Vercesi'nin Turgutlu'ya geç dönebileceğini belirtmesi üzerine yönetim, Brezilyalı çalıştırıcı ile yeniden anlaşma sağlamaktan vazgeçti. Seramiksan'da Vercesi'nin yerine Türkiye U20 Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Suphi Doğancı ile anlaşma sağlandığı bildirildi.



- Turgutlu