Turgutlu'nun Yollarında Hummalı Çalışma

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yaşanan kar yağışı ve şiddetli yağmur dolayısıyla tahrip olan yollarda başladıkları düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



Geçen hafta ilçemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve ardından yaşanan şiddetli yağmur, şehrin pek çok noktasındaki yollarda tahribata yol açarken, Turgutlu Belediyesi ekipleri de şehrin dört bir yanında başlattıkları çalışmalarına devam ediyor. Altay Mahallesi Yedieylül Yolu, Şehitler Mahallesi Şehit Erbay Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Subaşı Mahallesi, Kervanyolu gibi şehrin en işlek bölgelerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütülüyor. Sorunların yaşandığı lokal yerlerde kilitli parke tamiratı, göçük meydana gelen yerlere dolgu yapılırken, hem sürücülere hem de yayalara kolaylık sağlanıyor. - MANİSA