Turgutlu'nun Yatırımlarında Sona Geliniyor

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Turgutlu gençliğine verdiği söz doğrultusunda hayata geçirdikleri Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu inşaat çalışmalarını inceledi.



Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde yükselen Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu inşaatında sona yaklaşılırken, Başkan Şirin de Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Kutar ve Park Bahçeler Müdürü Önder Pala ile birlikte spor kompleksinin son durumunu inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi'nin eşfinansman desteğiyle yapılan spor kompleksinin Turgutlu'ya çok yakışacağını ifade eden Başkan Şirin, kazasız belasız bir şekilde tamamlanan inşaat çalışmalarının ardından dış cephe ve iç donanımlarına başlanılacağını müjdeledi. Çalışmaların hava muhalefetine rağmen hızla devam ettiğini belirten Başkan Şirin, tesisin havuz, salon, idari bina ve diğer bölümlerini tek tek inceledi.



Spora ve sporcuya tam destek düşüncesinden hareketle ilçede yükselen spor kompleksinin spor alanındaki beklentiyi karşılayacağını söyleyen Başkan Şirin, "Sözümüzü tuttuk ve Turgutlu'nun geleceğine yapılan en büyük yatırımlarımız arasına Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nu ekledik. Bu anlamda hem mutlu hem de gururluyuz. Hedefimiz ilçemizin sporun her alanında yıllardır süregelen başarı çıtasını Ege Bölgesi'nde ve tüm Türkiye'de ses getirecek noktaya taşımak. Kaldı ki tesisimizde yer alan yarı olimpik yüzme havuzu, ilçemizdeki büyük bir açığı kapatacak. Ayrıca 500 kişilik basketbol sahası, farklı aktivite alanları, dinlenme ve idari bölümler ile ferah ve geniş bir peyzaj alanına sahip olacak tesisimiz Turgutlumuz'un sporla çok daha fazla anılmasına imkan sağlayacak dev bir yatırım olarak yine Turgutlu'nun kazancı olacak. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah buranın açılış törenini görkemli bir şekilde, ilçemize yakışır şekilde gerçekleştireceğiz. Spor kompleksimiz şimdiden başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere tüm Turgutlu'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MANİSA