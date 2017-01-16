Turgutlu'nun Geleceği "Kent Bilgi Sistemi" ile Şekilleniyor

Turgutlu Belediyesi'nin ilçenin geleceğini şekillendirecek en önemli projelerinden biri olan Kent Bilgi Sistemi çalışmaları son hızla devam ediyor.



Turgutlu Belediyesi, çağa uygun, etkin ve modern hizmet atılımı yaptığı Kent Bilgi Sistemi çalışmalarına son hızla devam ediyor. Turgutlu'nun dört bir yanının 'röntgenini' çeker nitelikte sürdürülen çalışmalar kapsamında, 12 kişilik ekip karış karış ilçeyi gezerek bilgi topluyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türkiye'de pek çok ilin Kent Bilgi Sistemi'ne geçtiğini belirterek, "Belediyemizi 'ilgiyle, bilgiyle, teknolojiyle yöneteceğiz' sözümüz doğrultusunda 'e-belediyecilik' hizmetimiz ile hayatlarını kolaylaştırdığımız vatandaşlarımıza Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde başlattığımız Kent Bilgi Sistemi Projemiz ile çok daha verimli ve kaliteli hizmet sunacağız" dedi.



Kent Bilgi Sistemi saha ve elektronik ortam çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşanacak süreci aktaran Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Hedefimiz ilk günden bu yana ifade ettiğimiz gibi ilçemizi günümüz teknolojisini kullanarak coğrafi tabanlı ve etkin bir şekilde yönetebilmekti. Hedefimiz doğrultusunda 'e-belediyecilik'ten sonra attığımız en büyük adımlardan biri de Kent Bilgi Sistemi oldu. Bu sistemle ilçemizin hangi sokağında hangi binanın olduğu, hangi caddede kaç ticaret alanın olduğu gibi pek çok bilgiyi birebir saha çalışmalarıyla topluyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün kent bilgi sistemleri gereksinimlerinin tek bir çatı altında toplanacağı bir ağ oluşacak; sisteme işlenen nüfus, taşınmaz, mülkiyet, altyapı, tesisat ve abonelik gibi bilgilerle bu verilerin kaynağı ve yasal sahipleri olan kurumlar ile de online entegrasyon sağlanacak, bunun neticesinde halkımıza daha verimli hizmet sunacağız. Vatandaşlarımız da sicil, tapu kaydı, ada, parsel gibi bilgilerine kolay erişim olanağına sahip olacak. Böylelikle bürokratik işlemler nedeniyle zorlaşan ya da uzun süren iş ve işlemler daha kolaylıkla, kısa zaman içerisinde yapılabilir hale gelecek. Kent bilgi sistemi çalışmaları tamamlandığında belediyemizin kurumsal kimliğinin içerisinde e-belediyecilik işlemleri de büyük ölçüde tamamlanarak kurumumuzun en üst standartlara ulaşmasını sağlamış olacağız" dedi.



Son olarak Kent Bilgi Sistemi Projesi saha çalışanlarına yönelik bilgi veren Başkan Şirin, "Proje çalışmaları dolayısıyla tabletleriyle sahada olan personellerimiz vatandaşımız ve esnafımızla birebir de görüşmektedir. Bu anlamda bugüne dek personellerimize yardımcı olan halkımıza teşekkür ediyorum. Onların bizlere aktardıkları doğru bilgilerle Turgutlu Belediyesi'nin Kent Bilgi Sistemi veri tabanı zenginleşmektedir. Bundan sonraki süreçte de halkımızdan isteğimiz personellerimize aynı şekilde yaklaşarak yardımcı olmalarıdır. Çünkü bizim hizmetlerimizdeki en büyük destekçilerimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da Turgutlu halkımızdır" dedi. - MANİSA