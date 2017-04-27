Turgutlu Kent Müzesine Tam Not

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm ve Kent Komisyonu ile Tarım Komisyonu üyelerini ağırladı.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm ve Kent Komisyonu ile Tarım Komisyonu üyelerini ağırladı. Komisyon üyeleri Başkan Şirin'i ilk olarak makamda ziyaret ederek, Turgutlu'nun tarihi, tarımı ve turizmi hakkında bilgi aldı. Daha sonra komisyon üyeleri Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte açılışı için gün sayılan Turgutlu Kent Müzesini ziyaret etti. Turgutlu'nun tarihinin Kent Müzesinde sergilenecek olmasından dolayı son derece memnun ola komisyon üyeleri Başkan Şirin'i Kent Müzesi konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ettiler. Komisyon Başkan Cevdet Zurnacı yaptığı açıklamada, "Aynı zamanda Manisa Şehir Meclisi üyesi olan arkadaşlarımız ile birlikte Tarım Komisyonu ile Turizm ve Kent Komisyonu'nu kurduk. Bugün Turgutlu'muzda değerli Belediye Başkanımız Turgay Şirin'ni ziyaret ederek ilçe hakkında bir takım bilgiler aldık. Turgutlu Kent Müzesi'ni ziyaret ederek ne kadar başarılı bir çalışmalarının ortaya çıktığını bir kez daha gördük. 150 bin nüfuslu Turgutlu'yu bir Kent Müzesi'nde buluşturmak büyük emek ve çaba ister. Turgutlu Belediyesi bunu başarmış. Burayı ziyarete gelecek olanlar gördüklerinde hak vereceklerdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Komisyon üyelerine teşekkür eden Başkan Şirin "Çok kısa bir süre sonra Kent Müzesi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Komisyon üyelerimizden böyle güzel duygu ve düşünceler duymak bizleri son derece mutlu etti. Arkadaşlarımız ile birlikte çok uğraştık ve ortaya böyle bir Kent Müzesi ortaya çıkardık. Turgutlu halkı biraz daha sabretsin. Kısa bir süre sonra Kent Müzesi'nin açılışını onlarla birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Şirin ve komisyon üyeleri daha sonra Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Turgutlu Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, istişarelerde bulundular. - MANİSA