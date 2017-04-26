Turgutlu Kent Müzesi Öğrencilere Anlatıldı
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kent Müzesi’ne yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kent Müzesi'ne yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.
Açılışına az bir zaman kalan Turgutlu Kent Müzesi hakkında, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Okul Müdürü Sevim Gökçe ile öğrenciler katıldı. Konuşmacı olarak davet edilen Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla, Turgutlu'nun tarihini, Kent Müzesinin ortaya çıkış fikrini ve müzede yansıtılacak olan materyallerden bahsetti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de açılışında geri sayıma başladıkları Kent Müzesi'nin Ege Bölgesi'nde ses getireceğini ifade ederek, Kent Müzesi'nin tanıtımı noktasında tüm öğrencilerin birer nefer olduğunun altını çizerek, bugüne dek verdikleri destekten dolayı herkese teşekkür etti. - MANİSA