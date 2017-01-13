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Turgutlu Hamile Kadına Dayak Davası Ertelendi

Turgutlu Hamile Kadına Dayak Davası Ertelendi

Hamile kadına dayak davası ertelendi (1)MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, geçen 7 Aralık'ta, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırıp, dövdüğü ileri sürülen 34 yaşındaki D.K.'nın yargılanmasına başlandı.

Turgutlu Hamile Kadına Dayak Davası Ertelendi

Hamile kadına dayak davası ertelendi (1)

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, geçen 7 Aralık'ta, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırıp, dövdüğü ileri sürülen 34 yaşındaki D.K.'nın yargılanmasına başlandı.

Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında hakim önüne çıkan, tuğla fabrikası işçisi D.K., suçlamaları kabul etmedi. D.K.'nın tutukluluk halininin devamına karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Habe-Kamera: Taylan YILDIRIM, Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU

(Tür: Yurt)

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